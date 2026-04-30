В КБР направили в суд дело о незаконном привлечении 11 млн рублей для строительства жилья

В Нальчикский городской суд направлено дело в отношении 43-летнего предпринимателя, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый вступил в преступный сговор с иными лицами и с 2019 по 2024 год незаконно привлек 111 млн руб. для строительства многоквартирных домов. «При этом с гражданами не заключались договоры участия в долевом строительстве и не использовались эскроу-счета для взаиморасчетов»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева