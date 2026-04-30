Производство цветов на Северном Кавказе в 2026 году вырастет на 15%

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует рост производства цветов на срез в Северо-Кавказском федеральном округе на 15% в 2026 году — до 5,5 млн штук. Эксперты банка представили эти оценки на сессии «Придерживаемся плана: развитие АПК в регионах СКФО» в рамках Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

В долгосрочной перспективе округ достигнет 50 млн штук ежегодно, что в десять раз превысит показатель 2025 года и поднимет долю СКФО в российском цветоводстве до 9–11%.

Ставропольский край лидирует в округе и обеспечивает около 75% всех цветов на продажу — более 3,8 млн штук по итогам 2025 года. Северная Осетия-Алания занимает второе место с 1,2 млн штук. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин подчеркнул колоссальные перспективы региона: текущий объем производства — около 4,8–5 млн штук, или 1% от общероссийского, но климатические условия позволяют резко нарастить показатели. Интенсивное солнце, долгий теплый сезон и низкая себестоимость делают бизнес рентабельным: выручка за 2021–2025 годы удвоилась, а чистая прибыль в 2025-м превысила среднюю по АПК.

Онлайн-продажи подстегнули рынок — они выросли на 25% в 2025 году. В Ставрополе спрос на цветы подскочил на 43% за прошлый год. Разин предложил сосредоточиться на тюльпанах из луковиц, розах, хризантемах и горшечных растениях — эти культуры занимают 75% продаж в России и помогут заместить импорт. Министр экономразвития РФ Максим Решетников поручил регионам и Кавказ.РФ найти инвестплощадки для новых теплиц.

