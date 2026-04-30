Качество воды в Туапсе после пожара на НПЗ остается в пределах нормы

В Туапсе водопроводная вода соответствует установленным санитарным требованиям, несмотря на произошедшие ранее события на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко со ссылкой на данные профильного предприятия.

По информации, озвученной руководителем МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгением Коротких, качество воды в системе централизованного водоснабжения не ухудшилось и соответствует действующим нормативам. Контроль за состоянием ресурса осуществляется на постоянной основе, включая регулярный отбор проб и лабораторные исследования.

Как уточняется, источником водоснабжения остаются заглубленные скважины подруслового водозабора, расположенные выше по течению. Глубина таких скважин достигает порядка 30 метров, что обеспечивает дополнительную защиту от возможного внешнего воздействия. Подобная схема водозабора позволяет минимизировать риски загрязнения и сохранять стабильные показатели качества воды.

Муниципальные власти подчеркивают, что функционирование системы водоснабжения осуществляется в штатном режиме. Специализированные службы продолжают мониторинг ситуации и проводят необходимые проверки для подтверждения соответствия санитарным нормам.

Ранее в районе Туапсе фиксировались последствия пожара на нефтеперерабатывающем объекте, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в муниципалитете был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а профильные ведомства усилили контроль за состоянием окружающей среды и инфраструктуры.

На фоне произошедшего особое внимание уделяется вопросам экологической безопасности и качеству коммунальных ресурсов. По информации местных служб, текущие результаты лабораторных исследований подтверждают отсутствие отклонений по ключевым показателям водопроводной воды. Это позволяет обеспечивать население ресурсом без дополнительных ограничений.

Контрольные мероприятия продолжаются, а данные о состоянии воды регулярно актуализируются профильными структурами.

Мария Удовик