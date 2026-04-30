Пять курортов Абхазии стали доступны по «единому» билету

С 30 апреля возобновлены пассажирские перевозки в Абхазии по системе «единого» билета. Как сообщили в Минтрансе России, услуга будет доступна до 30 сентября и позволит туристам добираться до курортов с использованием комбинированного маршрута.

Формат «единого» билета предполагает мультимодальную перевозку: пассажиры могут прибыть поездом или самолетом, после чего пересесть на автобус, следующий до конечного пункта назначения. Такая схема позволяет упростить логистику поездок и сократить время на организацию пересадок.

В рамках программы доступны маршруты в ключевые курортные города Абхазии. Речь идет о Гагре, Пицунде, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. Доставка пассажиров на финальном участке осуществляется комфортабельными автобусами.

Пересадочные узлы организованы на базе транспортной инфраструктуры юга России. В частности, пересадка возможна на железнодорожном вокзале Адлер, а также в аэропорту Сочи. Оттуда пассажиры централизованно доставляются в выбранный курортный пункт.

Билеты формата «поезд + автобус» можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, через агентскую сеть ФПК, а также на официальных онлайн-ресурсах перевозчика. Вариант «самолет + автобус» оформляется через сервисы продажи авиабилетов и транспортно-туристические агентства.

Дополнительную информацию о правилах оформления и маршрутах можно получить через Единую транспортную дирекцию, которая координирует работу системы «единого» билета. Для пассажиров также доступна круглосуточная горячая линия.

Возобновление перевозок приурочено к началу туристического сезона и направлено на повышение транспортной доступности курортов Абхазии. Механизм «единого» билета традиционно используется в период повышенного спроса, обеспечивая удобную стыковку различных видов транспорта и оптимизацию пассажирских потоков.

Ранее также сообщалось о развитии туристической инфраструктуры на направлении. В частности, осенью запланирован запуск туристического поезда «Рица», который будет следовать с остановками в Новороссийске и Сочи, с отправлением из Москвы.

Мария Удовик