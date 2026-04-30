ПСБ и Спецсвязь по Северо-Кавказскому региону подписали соглашение о сотрудничестве на Кавказском форуме

ПСБ в Ставропольском крае и Региональное управление специальной связи по Северо-Кавказскому региону в рамках Кавказского инвестиционного форума подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили Наталья Формина, вице-президент, управляющий Ставропольским филиалом ПСБ, и Денис Надгериев, начальник Регионального управления специальной связи по Северо-Кавказскому региону.

Совместная работа предполагает реализацию программ и проектов, в том числе инвестиционных инициатив, направленных на внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами, повышение уровня клиентского сервиса и развитие рынка перевозок ценных грузов в Северо-Кавказском регионе.

«Подписанное сегодня соглашение придаст новый импульс развитию партнерских отношений ПСБ и Спецсвязи и станет важным шагом в укреплении экономической инфраструктуры Северного Кавказа. Мы нацелены на расширение взаимодействия и поиск устойчивых решений, которые будут отвечать текущим запросам рынка и ожиданиям клиентов», – отметила Наталья Формина.

«Сотрудничество с ПСБ открывает новые возможности для развития надежной логистики в регионе. Для нас особенно важно, что банк разделяет приоритеты в части безопасности перевозок. Совместные решения позволят нам укрепить логистическую и экономическую инфраструктуру на Северном Кавказе», – отметил Денис Надгериев.