Синоптики прогнозируют ливни, грозу и ветер в Новороссийске

В начале майских праздников в Новороссийске может резко ухудшиться погода. Как сообщили в пресс-службе администрации, ссылаясь на данные Краснодарского ЦГМС, комплекс неблагоприятных погодных явлений ожидается в период с 1 по 4 мая.

В Новороссийске возможны сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20-22 м/с. 3 и 4 мая вероятно усиление ветра до 23-28 м/с.

На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри прогнозируют повышение уровней воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок.

