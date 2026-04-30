Участки пляжа в Анапе отсыпают песком в двух местах

Восстановление участка побережья Анапы от центрального пляжа до санатория «Бимлюк» осуществляется одновременно в двух местах, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Отсыпку песка также производят в районе арки «Восход» и рядом с гранд-отелем «Анапа».

На данный момент спланировано 800 м береговой полосы, на котором отсыпали слой чистого песка толщиной не менее 50 см. До начала курортного сезона работы проведут еще на трех участках: от санатория «Бимлюк» до пляжа санатория «Рябинушка», от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта» и от пляжа «Бригантина» до пляжа «МореЛето».

В администрации Анапы ранее заявили, что проход на пляжи города в настоящее время ограничен для граждан в связи с проведением восстановительных работ.

София Моисеенко