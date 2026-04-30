В КЧР осудили группу из 10 человек за мошенничество с жильем умерших

Карачаевский городской суд Карачаево-Черкесской Республики вынес приговоры десяти местным жителям, обвиняемым в мошенничестве с жильем умерших, а также организации и участии в преступном сообществе, взяточничестве и легализации денежных средств чч. 1, 2, 3 ст. 210, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

В деле содержится 44 эпизода. Суд установил, что преступная группа действовала с января 2021 по февраль 2024 года. Участники сообщества находили принадлежащие умершим квартиры, а затем сотрудники ЗАГС оформляли фиктивные документы о родственных отношениях с собственниками недвижимости, например, вступление в брак или усыновление. «В дальнейшем после оформления наследственных дел неправомерно полученные объекты недвижимости отчуждались, денежные средства от реализации имущества распределялись между членами сообщества»,— говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, четверо обвиняемых получили условные сроки, одна из фигуранток объявлена в розыск, а остальные участники сообщества получили сроки от семи до 13 лет колонии.

Наталья Шинкарева