Воплощение комфорта

Одной из главных покупок сезона и идеальным выражением свободного неформального мужского образа стала пижама. О том, откуда происходит эта мода и с чем носить пижамы, рассказывает Лидия Агеева.

Июнь, Неделя моды в Милане — по театру «Метрополь» на Viale Piave проходит целая армия моделей Dolce & Gabbana в тапочках и пижамах всех возможных раскрасок и видов: с шортами по колено или брюками в пол, из шелка, льна и хлопка, с цветочными узорами, расшитыми стразами или в минималистичную полоску. Пижамы в новом сезоне стали неотъемлемой частью коллекций Giorgio Armani, Bottega Veneta, Dior Джонатана Андерсона, Saint Laurent Энтони Ваккарелло, Louis Vuitton Фаррелла Уильямса, Dries Van Noten Джулиана Клаузнера и собственного бренда Грейс Уэльс Боннер, нового дизайнера мужского направления Hermes (свою первую коллекцию для модного дома она покажет в следующем январе). При этом пижамы покоряют не только подиумы, но и ковровые дорожки: их уже примерили рэпер A$AP Rocky, певец Гарри Стайлз и участники корейского бойз-бенда BTS.

Dolce & Gabbana весна-лето 2026 Фото: Claudio Lavenia / Getty Images Dolce & Gabbana весна-лето 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Dolce & Gabbana весна-лето 2026 Фото: East News

Но откуда взялся этот тренд? «Мужские пижамы, впервые появившись в викторианской Англии благодаря влиянию Индии, за полтора века проделали большой путь. В 1920-х они перекочевали в пляжную моду, затем стали частью домашнего гардероба, а к 2020-му превратились в полноценный элемент городской одежды»,— рассказывает Евгения Юдина, директор по маркетингу сетей X. O. и «Эстель Адони». По ее мнению, переломным моментом стала пандемия — время, когда люди начали особенно ценить замедление и ощущение уюта. Именно тогда изменились наши привычки и манера одеваться и пижамы окончательно вышли за пределы дома.

Принс Дема Барнс «Портрет Уильяма Дугида», 1773 год Фото: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images Актриса Кармел Майерс, 1930 год Фото: Hulton Archive / Getty Images Нил Гамильтон, его рекомендации по выбору мужской одежды для жаркой погоды, 1920 год Фото: ?? John Springer Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images

Но если в женской моде пижамный тренд обозначился еще несколько сезонов назад, то в мужской ему потребовалось больше времени, чтобы закрепиться и стать основой нового весенне-летнего гардероба. «В этом сезоне тренд окончательно вышел за пределы домашнего контекста: сегодня bedcore — это уже не просто отсылка к уюту, а полноценный модный язык, где расслабленность становится новой формой элегантности. Молодое поколение выбирает физический и эмоциональный комфорт вместо необходимости соответствовать чужим ожиданиям, поэтому строгая формальность уступает место мягким и свободным силуэтам»,— говорит Юка Вижгородская, директор по стилю ЦУМа. «Если воспринимать моду как зеркало общества, популярность пижам говорит о важном сдвиге: сегодня самовыражение и ощущение свободы ценятся выше жестких дресс-кодов».

Saint Laurent весна-лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Louis Vuitton весна-лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Wales Bonner весна-лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Dries Van Noten весна-лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images Emporio Armani весна-лето 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Bottega Veneta весна-лето 2026 Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

«Наш образ жизни напрямую формирует тенденции,— добавляет стилист Рената Харькова.— Во-первых, многие отказались от офисов и формальной одежды: для работы достаточно быть на связи вне зависимости от местоположения, а тренды в одежде сместились от формальности в сторону комфорта. Во-вторых, образ альфа-мужчин уходит на второй план, на смену приходят романтичные герои с развитым эмоциональным интеллектом и гедонисты, в душе настоящие романтики. Такие герои не носят сковывающих движения костюмов. И, наконец, пижама идеально вписывается в городской гардероб: уже третий год подряд московское лето обещает быть ранним и очень жарким».

A$AP Rocky и Маргарет Куэлли Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Как адаптировать этот тренд под повседневный гардероб? «Пижамные брюки можно сочетать с простой белой футболкой, тонким свитером или тренчем, дополняя образ лоферами или кедами,— объясняет Юка Вижгородская.— Шелковая рубашка в пижамной эстетике хорошо работает с оверсайз-жакетом, классическими брюками или тем же тренчем, если нужен более собранный smart casual образ, в том числе для офиса. А полный пижамный комплект интересно смотрится в сочетании с легким пальто или строгим пиджаком». Среди актуальных моделей эксперт предлагает обратить внимание на силуэты от Dolce & Gabbana с цветочными принтами и полоской, шелковые комплекты с геометрическим узором MVST и более классические пижамы Kiton с белым кантом. Евгения Юдина подчеркивает, что новый тренд очень легко сочетать с вещами из базового гардероба, и советует выбирать модели из легких тканей — шелка, хлопка и вискозы — и обратить внимание на пижамы с принтами пастельных оттенков. Рената Харькова рекомендует весной носить пижамы с кожаными бомберами или плащами и не бояться сочетать схожие узоры между собой, например верх от одного комплекта, а низ — от другого.

Dior Homme весна-лето 2026 Фото: Estrop / Getty Images Dior Homme весна-лето 2026 Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Она также обращает внимание на дебютную коллекцию Джонатана Андерсона для Dior, где дизайнер предлагает носить пижамы с хайкинг-ботинками и дутыми жилетами цвета хаки или в более богемной интерпретации — с майкой на тонких бретелях и шарфом, повязанным на талии. По словам стилиста, полосатые хлопковые пижамы идут практически всем — а значит, чтобы быть модным этим летом, достаточно выбрать вариант, который вам по душе.

