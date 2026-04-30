На Ставрополье выявили около 1 тысяч нарушений земельного законодательства

С начала года в Ставропольском крае было обнаружно более 1 тыс. нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как отмечает пресс-служба ведомства, в регионе Кавказских Минеральных Вод участки незаконно выводились из состава городских лесов, а на сельхозземлях выявлены свалки площадью свыше 2,5 тыс. кв. м. Также в 11 округах пресечено более 30 фактов нецелевого использования земли и ее обработки без документов.

«Установлены факты неэффективного распоряжения органами власти более чем 2000 участками, из них 65 предоставлены в аренду и собственность незаконно. Проверками вскрыты случаи ненадлежащего осуществления контрольно-надзорных мероприятий в сфере землепользования в 13 округах края. В целях устранения всех выявленных нарушений прокуратура внесла виновным должностным лицам 237 представлений, в суд направлено 65 исков, опротестовано 133 незаконных правовых акта в сфере оборота земли»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева