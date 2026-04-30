Эксперт: Северный Кавказ — главный бенефициар российского овцеводства

Главным бенефициаром экспортного и внутреннего сценария развития российского овцеводства становится Северный Кавказ, где сосредоточено 7,9 млн голов овец и коз из общероссийских 18 млн (44% стада). Такие данные озвучил на КИФ-2026 главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По мнению эксперта, именно в этом регионе сохраняется основной производственный и генетический потенциал, а также пастбищные ресурсы, позволяющие реализовать модель вольного выпаса без значительных дополнительных капитальных затрат. Среди лидеров по поголовью выделяется Республика Дагестан с 4,7 млн голов, что составляет более четверти всего российского стада, а также КарачаевоЧеркесская Республика (1,1 млн голов) и Ставропольский край (свыше 1 млн).

При этом отрасль не без проблем. По оценкам председателя совета директоров ГК «Дамате» Наума Бабаева, который реализует крупный проект по производству баранины на Северном Кавказе, формальный рынок овцеводства сдерживает теневой сектор, который, по его данным, контролирует около двух третей оборота, оцениваемого в 90 млрд рублей. Эксперт предлагает стимулировать овцеводов отдавать скот на официальные перерабатывающие предприятия за счет целевых субсидий, что должно упорядочить цепочку от воспроизводства до реализации и повысить качество продукции.

