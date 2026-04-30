ПСБ на КИФ: нужно выводить локальные бренды Кавказа на международный рынок

На Кавказе существует свой уникальный культурный код, востребованная продукция и сильная локальная индустрия.

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

Регион исторически богат талантами и мастерами, здесь создаются технологии и новые модели производства. Поэтому необходимо формировать конкурентные локальные бренды и выводить их не только на общероссийский, но и на международный рынок, что очень важно как для представительства самого Кавказа, так и России в целом. Таким мнением поделилась Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступая модератором на деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста», прошедшем в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Доходы бизнеса в креативной экономике кавказского региона выросли почти на 70% за два года, что в три раза быстрее, чем в среднем по России. Однако эти цифры являются результатом низкой точки старта. Необходимо выработать эффективный подход, который позволит перейти от резкого роста экономики к ее системному лидерству, отметила Вера Подгузова. По ее словам, на Кавказе сформировалась уникальная среда, где креативная экономика существует уже сотни лет – в ремеслах, в традициях, в гастрономии – и главный вызов состоит в том, как сохранить эту подлинность и одновременно следовать современным трендам и технологиям, чтобы масштабироваться и становиться точкой роста для региона.

«Креативная экономика – это не только смыслы, но и энергии таланта, созидательности. А еще это будущее, которое рождается на стыке технологии и человеческого гения. Построить креативную экономику нового типа возможно только встраиваясь в современные производственные технологии, без которых немыслимы сегодня музыкальная и киноиндустрия, видеоарт и производство контента. Еще один важный аспект – необходимо из множества отдельных инициатив собрать систему, которая масштабируется. Кавказ должен стать не просто территорией талантов, а регионом, где появляются сильные, узнаваемые креативные бренды», – сказала Вера Подгузова.

Модератором сессии также выступил Константин Богомолов, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной. В дискуссии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, режиссер Алексей Герман и представители локальных брендов и креативных производств кавказского региона.