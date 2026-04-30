В Анапе запретили доступ к пляжам из-за отсыпки песка
На территории Анапы действует запрет на проход к пляжам в связи с восстановительными работами по отсыпке песка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Отсыпка дополнительного слоя песка осуществляется при помощи крупнотоннажной строительной техники. Нахождение людей на пляжах, по данным мэрии, представляет опасность для людей и усложняет работу специальных машин на участке.
В администрации Анапы напомнили, что береговая линия по постановлению муниципальных властей признана опасной зоной, и доступ к ней открыт только для участников ликвидации последствий ЧС. За нарушение действующих ограничений граждане могут быть привлечены к выплате штрафа в размере до 30 тыс. руб.
В связи с действующим запретом жителей и гостей Анапы призвали временно воздержаться от прогулок в зоне, где проводится отсыпка песка.