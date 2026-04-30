Локальные выбросы нефтепродуктов устраняют на пяти участках побережья под Туапсе

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации локальных загрязнений береговой линии, возникших после попадания нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Как сообщил 30 апреля оперативный штаб Краснодарского края, сотрудники подразделений «Кубань-СПАС» ведут очистку на пяти участках побережья, где мониторинговые группы зафиксировали локальные выбросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Речь идет о небольших территориях протяженностью от 100 до 300 м. Работы организованы в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. По данным регионального оперштаба, загрязнения носят локальный характер и стали следствием попадания нефтепродуктов в море после крупных пожаров, произошедших на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Для ликвидации последствий на указанных участках задействованы 56 человек. В период с 27 по 29 апреля специалисты собрали и вывезли 5,5 тыс. мешков загрязненного грунта. Работы ведутся в постоянном режиме с учетом результатов мониторинга береговой полосы и акватории.

Одновременно основные мероприятия по сбору нефтепродуктов продолжаются непосредственно в Туапсе. Ключевые силы сосредоточены в районе устья реки Туапсе и на прилегающей морской береговой линии протяженностью около одного километра, где ранее были зафиксированы основные загрязнения.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникший после атаки беспилотных летательных аппаратов, был полностью ликвидирован. Тушение продолжалось с 28 апреля и потребовало привлечения значительных сил и техники.

По данным региональных властей, с 29 апреля группировка сил, задействованных в ликвидации последствий происшествия, была существенно увеличена. В настоящее время в уборке береговой линии и очистке территорий участвуют более 600 сотрудников МЧС, «Кубань-СПАС», представителей муниципалитетов и предприятий. Работы по мониторингу и устранению последствий продолжаются на постоянной основе.

Мария Удовик