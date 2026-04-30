Петербуржца приговорили к 11 годам колонии за поджог военного комиссариата

Жителю Санкт-Петербурга огласили приговор по уголовному делу о теракте. 21-летнего Степана Косарева признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). Приговор вынес 1-й Западный окружной военный суд. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской прокуратуры.

20 декабря 2024 года молодой человек прибыл к зданию комиссариата Ленинградской области и бросил бутылку с горючей смесью в дверь и окно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд установил, что Косарев, следуя инструкциям, получаемым в мессенджере, приобрел соответствующие компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

20 декабря 2024 года молодой человек прибыл к зданию комиссариата Ленинградской области и бросил бутылку с горючей смесью в дверь и окно.

Косареву назначили 11 лет лишения свободы. Три года из них виновный отбудет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Карина Дроздецкая