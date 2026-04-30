Директора по кибербезопасности и Петербурге зарабатывают более 1 млн рублей

Заработная плата директоров по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Санкт-Петербурга составляет до 1,2 млн рублей. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education. Медианный доход специалистов отрасли в столицах составляет около 500 тыс. рублей, пишут «РИА Новости».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования, медианная зарплата специалистов в сфере информационной безопасности в Петербурге зафиксирована на уровне 500тыс. рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения характерны для IT-сектора, где спрос на опытных руководителей в области кибербезопасности устойчиво растет на фоне увеличения числа кибератак и ужесточения регуляторных требований.

Кирилл Конторщиков