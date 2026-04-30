В Черном море ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ

В акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, об этом днем 30 апреля сообщили в министерстве обороны России.

По данным минобороны, БЭКи ликвидировали дежурные силы Черноморского флота. В ночь с 29 на 30 апреля над регионами России перехватили и сбили 189 украинских беспилотников над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской и другими областями РФ. Краснодарский край, Черное и Азовское море, а также Крым не попали в ночную сводку ведомства.

Кристина Мельникова