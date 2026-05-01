В Черноземье 2 мая ожидается облачная погода, до +13°C

В субботу, 2 мая, жителей Черноземья ожидает переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +4°C до +13°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +12°C, вечером немного опустится до +10°C, а к ночи похолодает до +4°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +7°C, днем — до +12°C, вечером температура составит +10°C, а ночью опустится до +5°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром столбик термометра также покажет +7°C, днем он поднимется до +12°C, вечером немного опустится до +11°C и еще до +5°C к ночи. Ветер до 3 м/с.

В Липецке аналогично утром температура воздуха составит +7°C, днем потеплеет до +12°C, вечером будет +10°C, а ночью понизится до +5°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром будет +6°C, днем — +13°C, к вечеру температура немного опустится до +12°C, а ночью — до +7°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура составит +7°C, днем поднимется до +12°C, вечером спадет до +10°C и еще до +4°C к ночи. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова