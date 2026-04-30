Жителя Ставрополья обвиняют в мошенничестве под предлогом поиска пропавшего

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя станицы Ессентукской по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый разработал схему обмана, воспользовавшись желанием жительницы Москвы получить сведения о без вести пропавшем родственнике. Через общего знакомого он убедил потерпевшую, что обладает связями, которые могут помочь в поиске, и запросил за услуги 1,2 млн руб.

Кроме того, чтобы получить больше денег, он сообщил женщине, будто в отношении нее проводится проверка в правоохранительных органах. По словам фигуранта, ее подозревают в незаконном получении информации за вознаграждение, и он предложил уладить ситуацию за дополнительные 750 тысяч руб. Общая сумма, полученная обвиняемым от потерпевшей, составила около 2 млн руб. Эти средства он планировал потратить на покупку автомобиля.

Константин Соловьев