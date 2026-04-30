Михаил Мишустин прибыл в Минеральные воды для участия в КИФ-2026

Председатель правительства Михаил Мишустин 30 апреля прилетел в Минеральные Воды на третий Кавказский инвестиционный форум, который собрал тысячи участников из регионов СКФО и других субъектов, сообщает-пресс-служба кабмина РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

У трапа самолета его встретили полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Мишустин сразу осмотрел экспозиции форума в выставочном центре «МинводыЭКСПО», где регионы презентуют проекты по туризму, агропрому, энергетике и логистике.

Форум проходит с 28 по 30 апреля под девизом «Расширяя горизонты возможностей» и объединяет более 70 деловых мероприятий с участием федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертов. Организаторы из Фонда «Росконгресс» и Минэкономразвития ставят цель привлечь инвестиции в экономику СКФО, где ВВП вырос на 5,2% в 2025 году. В прошлом году КИФ собрал свыше 4000 человек из 32 стран.

На КИФ-2026 уже подписали соглашение о прямых рейсах из Минвод в Сухум с 1 июня дважды в неделю — авиакомпания «РусЛайн» и Ставрополье развивают международные перевозки. Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, обсудив ключевые проекты. Полпред Юрий Чайка ранее акцентировал внимание на туризме — округ развивает 10 видов, включая бальнеологический и горнолыжный, с планами на 2021–2025 годы. Губернатор Владимир Владимиров координирует усилия по концепции развития края до 2030 года, которую Мишустин поддержал в прошлогоднем визите. Замминистра энергетики Петр Конюшенко на полях форума объявил, что с 1 июля «Ставропольэнергосбыт» возьмет функции энергосбыта в СКФО. Дагестан презентовал ОЭЗ «Махачкала» с ростом грузопотока к Ирану на 51%. Форум усиливает фокус на МСП, транспорте и креативных индустриях, чтобы реализовать стратегии развития округа.

Михаил Мишустин ранее встречался с Владимировым в мае 2025-го на КИФ, где поддержал локализацию производства и инвестиции в туризм.

Станислав Маслаков