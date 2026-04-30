Электросетевая компания и вуз начнут совместную подготовку энергетиков в СКФО

Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко и ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Татьяна Шебзухова подписали дорожную карту по стратегическому взаимодействию. Церемония состоялась на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ).

Документ определяет план совместной работы на ближайшие годы и закрепляет ключевые направления сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций. Стороны намерены сосредоточиться на подготовке высококвалифицированных кадров, реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также разработке образовательных программ по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

В рамках дорожной карты на базе СКФУ планируется создать брендированную лабораторию компании «Россети Северный Кавказ». Эксперты энергокомпании проведут для студентов цикл профильных лекций, а для преподавателей вуза будут организованы стажировки на объектах предприятия. Кроме того, студенты смогут войти в состав летних энергетических отрядов для работы на сетевых объектах, а ведущие специалисты займутся наставничеством, курируя научно-исследовательскую работу будущих энергетиков.

Особое внимание уделено прикладной науке. Стороны договорились о совместных исследованиях на пилотной площадке «Фидер 10 кВ», где будут апробироваться инновационные решения по расчету и снижению уровня потерь электроэнергии. Также в планах — определение приоритетных тем для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и проведение совместных научных конференций.

«Для нас крайне важно сотрудничество с университетом — и с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, и с точки зрения работы над инновационными решениями для электроэнергетической сферы. Поэтому тот путь, который мы с СКФУ уже прошли, необходимо продолжать и расширять»,— отметил Роман Левченко.

Александра Локтионова