Главу МО «Новоизмайловское» обязали вернуть 670 тыс. рублей за агитацию в газете

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к главе местной администрации МО «Новоизмайловское» Евгению Смирнову. Чиновник обязан компенсировать в бюджет 670 тыс. рублей, потраченных на выпуск муниципальной газеты с предвыборной агитацией кандидата в депутаты. Суд признал расходы нецелевыми, пишет канал «78».

Деньги были потрачены на выпуск муниципальной газеты с предвыборной агитацией кандидата в депутаты

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Деньги были потрачены на выпуск муниципальной газеты с предвыборной агитацией кандидата в депутаты

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как установлено в ходе разбирательства, в одном из номеров газеты «Новоизмайловский меридиан» было опубликовано обращение кандидата в депутаты Сергея Шубина, содержавшее агитационные материалы и фотографии. Финансирование выпуска производилось за счет бюджетных средств, а не из избирательного фонда кандидата, что нарушает принцип целевого использования казенных денег.

Суд обязал Смирнова вернуть в бюджет 670 тыс. рублей, а также взыскал с него госпошлину в размере 18 400 рублей. Решение может быть обжаловано в установленном порядке. Прокуратура продолжает контроль за соблюдением бюджетного законодательства в муниципальных образованиях Петербурга.

Кирилл Конторщиков