В Петербурге уроженку Казахстана обвинили в госизмене

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение уроженке Казахстана Ярославе Чумаковой. В июне 2025 года ей предъявили обвинение по подозрению в совершении теракта в отношении высокопоставленного военного. Известно, что девушка является гражданкой РФ с 2018 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник и материалы суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документам, Чумакову обвиняют в пособничестве в содействии террористической деятельности (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 205.1) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

Чумакову задержали 19 июня 2025 года, 26 июня ее арестовали. Как пишет информагентство, злоумышленница действовала по заданию украинских спецслужб. Девушка помогала устанавливать места проживания военнослужащих Минобороны РФ.