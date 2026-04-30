Суд рассмотрит дело о хищении 117 млн рублей на Старом озере в Кисловодске

Кисловодский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 48-летнего руководителя столичной строительной компании, обвиняемого в крупном мошенничестве при благоустройстве зоны отдыха «Старое озеро». Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, установив, что действия подрядчика нанесли муниципальному бюджету ущерб, превышающий 117 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что бизнесмен использовал свое служебное положение для хищения бюджетных средств, выделенных на масштабную реконструкцию курортного объекта.

Изначальная стоимость муниципального контракта превышала 430 млн руб. По версии правоохранительных органов, преступный умысел возник у подрядчика в процессе выполнения работ. Вместо предусмотренных проектно-сметной документацией высококачественных материалов бизнесмен использовал более дешевые аналоги, значительно уступающие по стоимости и характеристикам. Чтобы скрыть факт подмены, злоумышленник внес заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, отразив в них использование дорогостоящего сырья по завышенным ценам. На основании этих подложных документов муниципальная администрация перечислила коммерческой организации оплату в полном объеме.

Дело подрядчика стало логическим продолжением масштабного расследования коррупционных связей между муниципальными чиновниками и коммерсантами. В марте текущего года под стражу отправили первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко, которая на момент совершения предполагаемого преступления занимала руководящую должность в мэрии Кисловодска. Следствие утверждает, что Марченко обеспечила победу аффилированной структуре ООО «Айди партнер» в тендере на благоустройство озера. Чиновница организовала внесение фиктивных сведений в протокол подведения итогов аукциона, что позволило перечислить на счета компании 117,5 млн руб. Деньги, переведенные в качестве оплаты за невыполненные или некачественно исполненные обязательства, были выведены из легального оборота и похищены.

Оперативное сопровождение дела обеспечили сотрудники регионального управления МВД и ФСБ России по Ставропольскому краю. Правоохранители установили прямую причинно-следственную связь между действиями чиновницы и последующими хищениями, совершенными подрядчиком. Подобные махинации с бюджетными контрактами привели к срыву сроков ввода важного для города-курорта социального объекта. В случае доказательства вины в суде руководителю строительной компании грозит длительное тюремное заключение и крупные штрафные санкции, призванные компенсировать нанесенный государству ущерб. На данный момент обвиняемый находится под стражей, а следствие продолжает проверку других муниципальных контрактов компании на предмет аналогичных финансовых нарушений.

Станислав Маслаков