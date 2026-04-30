Приезжего осудят за нетрезвое вождение в Новороссийске

36-летний приезжий из соседней республики пойдет под суд в Новороссийске за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в УМВД города-героя, мужчина, лишенный прав управления транспортом, водил автомобиль в состоянии опьянения.

Согласно данным полиции, сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля «Лада Приора» в жилом микрорайоне Новороссийска, выявив у мужчины явные признаки опьянения. Правоохранители установили, что гражданин уже привлекался к административной ответственности и был лишен прав на год и шесть месяцев.

Приезжий отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В его отношении возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы УМВД Новороссийска, мужчине может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

София Моисеенко