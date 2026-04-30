Бизнесмен выдавал кредиты в комиссионном магазине Анапы
В Анапе привлекли к ответственности предпринимателя, который предоставлял займы гражданам в комиссионном магазине без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Прокуратура Анапы установила, что бизнесмен выдавал потребительские займы без регистрации в качестве микрофинансовой организации. В отношении местного жителя возбудили административное дело.
Суд вынес административное наказание предпринимателю в виде приостановления деятельности на десять суток. В настоящее время, по данным прокуратуры, незаконная деятельность на объекте не ведется.