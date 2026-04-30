Петербуржцам показали раскраску первых вагонов поезда для ВСМ

На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску кузовов первых трех вагонов поезда для высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург. Для двух первых составов выбрали черно-серую цветовую схему, сообщили в инфоцентре ВСМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В инфоцентре ВСМ показали,какого цвета будут вагоны первых поездов ВСМ

Фото: Инфоцентр ВСМ

При окраске использовались водоразбавляемые лакокрасочные материалы с декоративным покрытием «металлик». Как отметил генеральный директор предприятия Олег Спаи, такие составы обеспечивают устойчивость покрытия при эксплуатации поездов на скоростях до 400 км/ч.

«Использование водоразбавляемых составов для окраски кузовов высокоскоростного электропоезда гарантирует долговечность покрытия в экстремальных условиях эксплуатации на скоростях до 400 км/ч»,— заявил господин Спаи.

По его словам, применяемые материалы устойчивы к агрессивным моющим средствам, перепадам температур и вибрациям, возникающим во время движения.

Производство поездов для ВСМ ведется в кооперации с участием около 150 предприятий под руководством компании «Уральские локомотивы», входящей в группу «Синара». Планируется, что до конца 2026 года будет собран первый восьмивагонный состав, а в 2027 году два поезда направят на испытания на участке Зеленоград—Тверь.

Матвей Николаев