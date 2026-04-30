В Туапсинском округе обнаружены выбросы нефтепродуктов на пяти участках

В Туапсинском округе зафиксированы выбросы нефтепродуктов на пяти участках береговой линии. Специалисты подразделений «Кубань-СПАС» работают на небольших территориях, где мониторинговые группы обнаружили локальные загрязнения. Участки протяженностью от 100 до 300 м находятся в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Локальные выбросы стали последствием попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров на морском терминале и НПЗ в Туапсе, произошедших из-за атак беспилотников киевского режима. Всего на уборке загрязнений задействованы 56 человек. За период с 27 по 29 апреля было собрано и вывезено 5,5 тыс. мешков загрязненного грунта.

Основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря протяженностью около 1 км.

Алина Зорина