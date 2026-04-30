В Туапсе без света остаются 132 дома на улице Кошкина после атаки БПЛА

В Туапсе продолжаются работы по восстановлению коммунальной инфраструктуры, которая пострадала в результате пожара на ПНЗ. Причиной возгорания стала атака беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на 30 апреля без электроснабжения остаются жители 132 домов, расположенных на улице Кошкина. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После завершения ликвидации огня на предприятии у специалистов появилась возможность зайти на объекты энергоснабжения. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба, а также определяется перечень оборудования, которое потребуется восстановить.

Центральное газоснабжение пострадавших микрорайонов и водоснабжение города восстановили накануне, 29 апреля. При этом 30 апреля подача воды будет организована по графику: она будет доступна с 07:00 до 22:00, а затем отключаться на ночь — с 22:00 до 07:00 следующего дня.

Алина Зорина