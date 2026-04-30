Azimut планирует удвоить номерной фонд в СКФО

Гостиничная сеть Azimut Hotels планирует в ближайшее время вдвое увеличить номерной фонд под управлением в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) заявил владелец компании Александр Клячин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд Росконгресс Фото: Фонд Росконгресс

«При реализации наших текущих планов мы рассчитываем в ближайшей перспективе удвоить номерной фонд под управлением в СКФО — сейчас он составляет около 1,5 тыс. номеров. Уже идет строительство в Дербенте, а также в ближайшее время планируем выйти на стройку по ряду новых проектов», — отметил он.

Тема расширения гостиничной инфраструктуры стала частью более широкой дискуссии о росте инвестиционной активности в регионе. В рамках пленарного заседания форума участники обсудили достаточность действующих мер поддержки для сохранения опережающих темпов развития Северного Кавказа, а также роль туризма как одного из ключевых драйверов этого роста.

Обсуждение прошло на фоне нового витка инвестиций в туристическую отрасль СКФО. Участники отметили, что регион подошел к текущему экономическому периоду в устойчивом состоянии, что рассматривается как важное конкурентное преимущество. В то же время сохранение этой динамики остается одним из ключевых вызовов на ближайшую перспективу.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что позитивные изменения в регионе фиксируются как на уровне статистики, так и в деловой среде. По его словам, в последние годы темпы роста инвестиций в СКФО опережали среднероссийские показатели. Это стало результатом более тесного взаимодействия институтов развития, банковского сектора и бизнеса, что позволило выстроить модель комплексного развития макрорегиона.

СПРАВКА

AZIMUT Hotels — крупнейшая российская гостиничная сеть, основанная в 2006 году. Объединяет более 70 отелей и санаториев в России и странах СНГ с номерным фондом свыше 12,7 тыс. номеров. Работает по моделям управления, франшизы и владения активами. Основной владелец — Александр Клячин.

Валерий Климов