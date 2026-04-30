В Воронеже в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» приступили к созданию двух масштабных муралов

Один из них посвящен легендарному полководцу Николаю Ватутину, а второй украсит образ любимого многими писателя Самуила Маршака.

Эскизы для муралов были отобраны в рамках конкурса, который в регионе провела «Единая Россия». Инициатором выступил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Госдумы, руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

Конкурс собрал более 70 работ, продемонстрировав высокий интерес к теме, особенно среди молодежи региона.

«Особенно порадовал активный отклик молодежи. Участники представили множество оригинальных и глубоких интерпретаций. По итогам были определены победители. Именно по их эскизам команда профессионалов уже начала работу над созданием муралов. Совсем скоро город украсят эти новые значимые объекты»,- рассказал Александр Сидякин.

Также вместе с Российским военно-историческим обществом идет работа над созданием памятника Константину Феоктистову в Воронеже. Это первый гражданский космонавт, человек, который не только покорил космос, но и проявил себя как настоящий герой в годы Великой отечественной войны.

«Для нас крайне важно увековечить память о таком выдающемся человеке. Этот памятник станет символом гордости и вдохновения для всех жителей города и будущих поколений»,— отметил Александр Сидякин.

Городская администрация взяла на себя обязательства по благоустройству территории вокруг будущего памятника. В планах — создать сквер, который станет уютным и современным общественным пространством.