Деньгам ищут место

В существующей макроэкономической ситуации сокращается федеральная поддержка для стимулирования экономики в Нижегородской области. Возможности регионального бюджета также находятся на пределе, поэтому власти вынуждены откладывать начало новых проектов. По оценке областного правительства, лучше всех себя чувствуют торговля, сфера услуг и сфера IT. Отраслевые эксперты отметили, что за последние два года сильно изменилось потребительское поведение россиян, которые стали больше экономить. Среди перспективных отраслей для частных инвестиций, кроме ритейла и IT, они назвали энергетику, химическую промышленность, пищепром и АПК.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

Фото: ВТБ Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

Фото: ВТБ

Нижегородская область практически исчерпала возможности стимулировать развитие региональной экономики за счет бюджетных средств. Об этом заместитель губернатора Егор Поляков заявил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который прошел в Нижнем Новгороде 29 апреля. «За последние семь-восемь лет мы привыкли к очень высоким темпам роста региональной экономики, в среднем — по 3,5% в год. Доходная часть бюджета росла в среднем на 20% и при очень высокой доле инвестиций в ВРП. Самым успешным был 2024 год, когда мы показали рекордные 11% за всю историю роста нашей экономики. А вот последующая динамика 2025-го и текущего года сильно подорвала наши инвестиционные, и не только, планы. В прошлом году частные инвестиции выросли на 2%, а общие с учетом федеральных и региональных средств упали на 10%»,— сообщил замгубернатора.

По его словам, причина этого – повышение процентных ставок. Сейчас реальные процентные ставки составляют больше 30%, и никакая реальная инвестиционная активность при таких цифрах невозможна, уверен замгубернатора. Он отметил, что сильнее всего пострадали нижегородская промышленность, сельское хозяйство, автопром и предприятия атомной отрасли. Кроме того, из-за колебаний курса рубля сильно пострадало строительство.

При этом федеральное правительство сокращает расходы на стимулирование экономики. Региональный бюджет тоже «сильно подорван». По сравнению с прошлым годом в областном бюджете аналогичные статьи расходов на господдержку экономики тоже сильно урезали. «Стало сложнее вкладывать бюджетные средства в масштабные проекты. Мы были вынуждены многие новые проекты поставить на стоп, но ни один из уже начатых не остановлен. При этом мы не меняем наших стратегических установок, так как понимаем, что эта ситуация временная. Пройдет время, и она поменяется. Несмотря на сложности, продолжаем работать, не сбавляем обороты настолько, насколько позволяют обстоятельства»,— уверен замгубернатора.

По его словам, в существующей макроэкономической ситуации в Нижегородской области хорошо себя чувствуют торговля и сфера услуг. Региональные власти связывают это с продолжающимся ростом доходов населения. «В прошлом году — на 8%, за первые два месяца этого года — еще плюс 6,5%»,— добавил господин Поляков.

Основатель и глава нижегородской группы компаний «Сладкая жизнь» Альберт Гусев отметил, что в существующей макроэкономической ситуации в розничной торговле люди начали демонстрировать совершенно новую модель поведения. Они стали больше думать об экономии, за счет чего в 2025 году произошло взрывное развитие магазинов-дискаунтеров, которые показали заметно большую динамику по сравнению с супер- и гипермаркетами. Также господин Гусев отметил охлаждение на рынке труда, когда соискатели снижают свои зарплатные ожидания.

«У выпускников вузов они колеблются в районе 100 — 120 тыс. руб. По сравнению с тем, что было год-два назад, это более реальное восприятие ситуации со стороны персонала»,— считает господин Гусев.

Заместитель президента — председатель правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук также отметил изменения в потребительском поведении россиян: «Это заметно по динамике новых сбережений. В последние два года мы видим спад инвестиционной активности и увеличение нормы сбережений, которая выросла в два раза. При том уровне процентных ставок, которые есть, это характеризует население как абсолютно рациональное. Большие покупки откладываются, приобретение недвижимости откладывается, люди стараются сберегать средства на депозитах. Это отражается и на покупательской активности».

По словам господина Сергейчука, падение экономики в целом по России, по итогам первых двух месяцев, составляет 1,8%. При этом, говоря про отдельные отрасли, он отметил, что рост и оживление инвестиционной деятельности есть у компаний IT-отрасли и финтеха.

Это происходит, несмотря на высокую процентную ставку, дефицит рабочих кадров, рост стоимости услуг и оборудования.

«В энергетике также бизнес может рассчитывать на окупаемость инвестиций. Потребление электроэнергии растет. Отрасли в ближайшие несколько лет потребуются инвестиции примерно 5,4 трлн руб. В частности, в Нижегородской области «Русгидро» планирует расширение ГЭС и строительство ветропарка. Также перспективными отраслями для инвестиций остаются химия и производство удобрений, экспорт которых достиг 45 млн т. Это максимум за последние годы, и мы видим дальнейшие возможности для роста. Также высокую эффективность показывают золотые проекты. Спрос на золото остается стабильным»,— считает Виталий Сергейчук.

В ходе обсуждения участники также отметили, что базовыми отраслями для инвестиционного портфеля остаются пищевая промышленность и сельское хозяйство. По мнению исполнительного директора компании «Логика молока» Александра Тарасова, производство продовольствия всегда будет сектором, инвестиции в который защищены. «Такие компании обязательно должны быть в портфеле. Последнее, от чего люди будут отказываться, — это потребление продуктов питания. К сожалению, в этой отрасли очень мало публичных компаний, их можно по пальцам одной руки пересчитать»,— подытожил господин Тарасов.

Егор Поляков отметил, что в госсекторе считает образование «объектом для инвестирования номер один». По его словам, региональные власти ведут сейчас максимально агрессивную политику по инвестированию в этом секторе. Он напомнил, что в Нижегородской области реализуется целый ряд проектов федерального уровня, среди которых университет «Неймарк» и технопарк «Нижполиграф». Инвестиции в такие проекты позволяют быстро готовить специалистов, а это, в свою очередь, позволяет привлекать в регион бизнес, который идет туда, где есть квалифицированные кадры.

Андрей Репин