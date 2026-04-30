На Ставрополье с начала года 350 многодетных матерей досрочно отправили на пенсию

С начала 2026 года в Ставропольском крае 350 многодетных женщин оформили страховую пенсию по старости досрочно, сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по региону.

Женщины, воспитавшие троих детей до восьми лет, получают право на выплаты в 57 лет — на три года раньше общеустановленного срока. Матери четверых детей выходят на пенсию в 56 лет, а пятерых и более — уже в 50 лет.

Многодетные женщины должны накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), чтобы воспользоваться льготой. Период ухода за каждым ребенком до 1,5 лет полностью засчитывают в стаж, если мать работала до декрета или после него; теперь закон учитывает всех детей без ограничений по количеству — с пятого и далее. За такой уход начисляют ИПК: 2,7 балла за первого ребенка, 5,4 — за второго, 8,1 — за третьего и каждого последующего. Новые правила действуют с 1 января 2026 года по федеральному закону, который автоматически учитывает периоды при оформлении пенсии.

В 2025 году на Ставрополье досрочно вышли на пенсию 732 многодетные матери за весь год, а в начале 2025-го — 193. В 2024-м показатель превысил 400 женщин за первые месяцы. Кроме того, СФР по краю уже произвел перерасчет пенсий для свыше 6 тыс. матерей с пятью и более детьми, учтя дополнительные периоды ухода и баллы. Женщины, уже получающие выплаты, подают заявления на портале госуслуг или в клиентских службах СФР и МФЦ.

Станислав Маслаков