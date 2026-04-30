Дмитрий Медведев приедет в Петербург обсуждать проблемы семей
Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев собирается приехать в Петербург на форум партии, посвященный вопросам здравоохранения и поддержки семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС. Мероприятие запланировано на 1 мая.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На форуме партия и правительство отчитаются об исполнении народной программы. Как сообщил собеседник информагентства, это будет четвертое из восьми мероприятий.
На совещание также приедут секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа, молодые семьи, медики и другие.