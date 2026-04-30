Каждый четвертый житель Краснодара не готов к переработкам

Каждый четвертый житель Краснодара совсем не готов к переработкам, а 8% полностью принимают необходимость сверхурочной работы. Еще 61% согласны на дополнительные часы при определенных условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитиков платформы hh.ru и ПАО «Группа Ренессанс Страхование» среди 1523 российских соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, из тех, кто готов перерабатывать при условиях, 91% назвали дополнительную оплату, 48% отметили личную заинтересованность в сфере деятельности. Каждый второй пойдет на переработки ради карьерного роста, а 26% — если работодатель компенсирует часы отгулами.

Почти три четверти (74%) участников из Краснодара за последний год хотя бы раз сталкивались с переработками. Свыше трети (39%) сообщили, что перерабатывают несколько раз в неделю. Столько же (39%) делают это не реже одного раза в неделю, а 21% — примерно раз в месяц. У 36% ежемесячная переработка превышает 10 часов, у 14% она составляет от 5 до 10 часов, у 39% — до 5 часов.

Дополнительные часы были оплачены лишь в 43% случаев. Каждый четвертый (25%) получил полную оплату, каждому шестому досталась частичная компенсация, 54% остались без нее.

Общее отношение к переработкам остается преимущественно отрицательным — 58% воспринимают превышение нормы рабочих часов крайне (21%) или скорее (37%) негативно. Еще 21% относятся нейтрально, только 19% — положительно. В большинстве компаний региона корпоративная культура способствует переработкам: 34% респондентов отметили, что на предприятии переработки считаются нормой, в 18% на них закрывают глаза, в 16% работодатели поощряют дополнительные часы, а в 11% их избегают. Лишь 5% сообщили о полном запрете переработок.

Отмечается, что при столкновении с неприемлемым объемом переработок 37% начнут искать другую работу, 34% обсудят ситуацию с работодателем, 13% пересмотрят приоритеты задач, 11% попытаются отказаться от лишней нагрузки. В топ-5 городов с высоким уровнем переработок вошли Казань (52%), Екатеринбург (32%), Краснодар (29%), Челябинск (28%) и Нижний Новгород (27%).

Алина Зорина