В Анапе проложили более 8 тысяч метров линий уличного освещения

За апрель в Анапе смонтировали новые линии уличного освещения общей протяженностью 8,5 тыс. м, об этом сообщила глава города Светлана Маслова. На текущий год запланировано строительство и модернизация более 90 км сетей освещения.

Мэр Анапы заявила, что новые линии освещения обустроили в Юровке, Витязево, Супсехе, Гостагаевской и других населенных пунктах Анапского района. Специалисты заменили 368 светильников, отремонтировали более 700 единиц светового оборудования и 850 м воздушных линий.

За прошедшие месяцы 2026 года в Анапе произвели монтаж 33,1 тыс. м новых линий уличного освещения. На территории муниципалитета также планируют установить около 3,8 тыс. светодиодных ламп.

