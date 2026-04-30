На Ставрополье бензин подорожал до 68,91 рубля за литр

Цены на автомобильное топливо в Ставропольском крае продолжают медленно, но устойчиво расти, и за неделю с 21 по 27 апреля 2026 года средняя стоимость бензина по региону достигла 68,91 руб. за литр. Это на 8 копеек, или 0,12%, выше уровня предыдущей недели, что отражено в данных еженедельного мониторинга СевероКавказстата, территориального органа Росстата. На всех АЗС края подорожали все марки бензина и дизельного топлива одновременно, что подтверждает тенденцию к системному, а не точечному росту.

Согласно актуальной сводке, бензин АИ92 поднялся до 64,84 руб. за литр, что на 9 коп. или 0,12%, выше показателя предыдущей недели. Марка АИ95 подорожала на 0,07%, до 71,18 руб. за литр, а топливо премиумкласса АИ98 и выше выросло в цене на 0,15% до отметки 95,34 руб. за литр. Дизельное топливо также прибавило в стоимости, но в более умеренном темпе — всего на 0,05%, до 74,91 руб. за литр.

Этот рост вписывается в более широкую картину, которая наблюдается в регионе с начала года. В феврале 2026го в Ставропольском крае уже фиксировали устойчивое ускорение подорожания бензина: по данным Росстата, АИ92 стоил около 63,47 руб., АИ95 — 69,85 руб., АИ98 — 93,04 руб., а дизель — 73,98 руб. за литр. В марте и апреле темпы роста несколько сгладились, но общий вектор остался вверх: за две недели конца марта–начала апреля средняя цена бензина в крае поднялась на 0,39%, а АИ92 и АИ95 подорожали примерно на 0,4–0,5%.

Одной из долгосрочных причин подорожания эксперты называют изменения в налоговом и экспортном режиме на топливо. В феврале 2026 года в России фактически ограничили экспорт отдельных видов нефтепродуктов, в том числе автомобильного бензина, чтобы сохранить внутренние поставки и стабилизировать положение на внутреннем рынке. В то же время спрос на российское топливо за рубежом остался высоким: значительные объемы поставляются в Монголию, Сингапур, Тунис и ряд других стран, что поддерживает внешнюю ценовую конъюнктуру и создает давление на отпускные цены внутри страны.

Дополнительный фактор роста цен на Ставрополье — сезонный. Весной и летом спрос на бензин в регионе традиционно увеличивается изза оживления сельскохозяйственной активности, старта строительного сезона и роста грузового и пассажирского транспортного потока. Повышение нагрузки на транспортную инфраструктуру делает топливо более востребованным, что стимулирует заправщики к небольшому, но последовательному повышению цен. Эксперты отмечают, что этот сезонный эффект выглядит умеренным, в среднем не более нескольких процентов к стоимости на уровне зимы, но в текущих условиях он добавляется к уже существующему давлению от налоговой и экспортной политики.

Сравнение с прошлым годом показывает значительный рост. В конце 2025го средняя цена бензина в Ставропольском крае по данным Росстата составляла около 66,0–66,2 руб. за литр, тогда как уже в феврале 2026го она вышла на уровень 63,4–63,5 руб. за АИ92 и 69,8–70 руб. за АИ95, а к апрелю эти цифры продолжают ползти вверх. В марте–апреле средняя цена бензина в регионе выросла на несколько процентов за пару месяцев, что особенно заметно для АИ98: еще в начале осени 2025го премиальное топливо здесь стоило около 88–89 руб. за литр, а к апрелю 2026го — уже 94–95 руб.

