В Петербурге подорожает платная парковка в Адмиралтейском районе

В Санкт-Петербурге с 4 мая в Адмиралтейском районе изменится стоимость размещения автомобилей в зоне платной муниципальной парковки. Корректировка коснется девяти улиц, включенных в Единую городскую парковочную сеть (ЕГПП) 1 декабря 2025 года. Об этом сообщили в петербургском комитете по транспорту.

Максимальной по стоимости — 360 рублей в час — станет парковка в Рабочем переулке и на Мастерской улице

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение принято на основе анализа загруженности новых участков. Как говорится в сообщении, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» собирал данные о количестве ежедневно размещаемых машин и оплаченных парковочных сессиях. Затем СПб ГБУ «Центр транспортного планирования» на основе предоставленных сведений рассчитал коэффициент загрузки и подготовил предложения по тарифам.

Новые ставки для водителей будут дифференцированными. Максимальной по стоимости — 360 рублей в час — станет парковка в Рабочем переулке и на Мастерской улице. В переулке Бринько и Замятином переулке тариф установят на уровне 280 рублей в час.

Минимальное повышение — до 200 рублей в час — ожидается: на нечетной стороне набережной Обводного канала (от улицы Константина Заслонова до улицы Степана Разина); в Морском переулке; на нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке, параллельно улице Римского-Корсакова, до набережной Крюкова канала.

До 4 мая стоимость парковки на данных улицах будет составлять 100 рублей в час.

Карина Дроздецкая