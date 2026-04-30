В поселке Удобном благоустроят территорию за 3,3 млн рублей

В поселке Удобный Майкопского района Адыгеи благоустроят общественную территорию по улице Ленина, 206, за 3,3 млн руб. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минстрое Адыгеи.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации регионального министерства, проект предполагает комплексное обновление пространства с учетом современных требований к городской среде и запросов местных жителей. В ходе работ специалистами запланирован демонтаж старых тротуаров и дорожек из плит, проведение земляных работ и укладка нового противотравматического покрытия. Отмечается, что особое внимание уделят безопасности и удобству: предусмотрена установка ограждений, современного освещения и малых архитектурных форм, в том числе детской и спортивной площадок.

Благоустройство этой территории в поселке Удобный станет частью системной работы по созданию комфортной городской среды в небольших населенных пунктах. Обновленное пространство должно обеспечить дополнительные возможности для отдыха, занятий спортом и семейного досуга.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея в 2026 году продолжат системную модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Работы будут реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватят 19 объектов регионального значения в восьми муниципальных образованиях региона. Общая протяженность обновляемых участков составит 47,9 км.

Алина Зорина, Нурий Бзасежев