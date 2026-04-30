Мэр Новороссийска прокомментировал ситуацию с укрытиями на случай атаки БПЛА

В Новороссийске подготовят объективную картину замечаний по укрытиям и заглубленным помещениям гражданской обороны, заявил Андрей Кравченко. Мэр города подчеркнул, что ситуация с укрытиями в настоящее время «далека от идеальной».

На территории Новороссийска используются 377 приспособленных заглубленных помещений и защитные сооружения. Проверка технического состояния укрытий, по словам Андрея Кравченко, проводится регулярно, но некоторые управляющие компании до сих пор не привели заглубленные помещения в надлежащее санитарное состояние.

«Управляющие компании обязаны работать качественно — последних лет точно было достаточно, чтобы подготовить укрытия»,— подчеркнул глава Новороссийска.

Андрей Кравченко поручил подчиненным наладить взаимодействие с ТОСами, чтобы собрать обратную связь от местных жителей по поводу организации укрытий. По результатам проверки в отношении недобросовестных УК будут принимать меры.

Сейчас в Новороссийске работает 151 сиренно-речевая установка и 14 систем оповещения на предприятиях. В этом году в городе планируется установить еще 20 устройств оповещения.

Кристина Мельникова