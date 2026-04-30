В Новороссийске пройдут вечерние учения со стрельбами

Вечером 30 апреля в порту Новороссийска будут проводиться учения со стрельбами, оповестили в пресс-службе городской администрации.

Тренировочные мероприятия военно-морской базы будут проходить с 21:00 до 23:00. В ходе учений дежурные силы НВМБ отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

Во время проведения тренировочных мероприятий в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко