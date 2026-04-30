Росприроднадзор не смог взыскать 155 млн рублей с мэрии Черкесска за свалку

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение, которым суд первой инстанции отказал Северо-Кавказскому межрегиональному управлению Росприроднадзора во взыскании 155,063 млн руб. с мэрии Черкесска за вред почвам на участке в переулке Линейном, следует из опубликованного решения.

Спор возник из-за несанкционированной свалки, обнаруженной инспекторами в августе 2023 года на земле площадью почти 16 га в восточной части города, рядом с полигоном ТБО.

Проверка прошла 28 августа 2023 года по заданию Росприроднадзора. На участке нашли отходы строительных и ремонтных работ, мусор от сноса зданий и несортированные бытовые отходы, а также не увидели оборудованных площадок для накопления мусора, которые отвечали бы природоохранным и санитарным требованиям. После этого управление направило мэрии претензию и потребовало компенсировать ущерб почвам, но муниципалитет платить отказался, и дело дошло до суда.

Апелляция поддержала выводы Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики. Суд указал, что Росприроднадзор нарушил порядок проведения выездного обследования: не направил мэрии акт и протокол осмотра, хотя закон обязывает передавать такие документы при контроле без взаимодействия с проверяемым лицом. Кроме того, в материалах дела не оказалось обязательной видеозаписи обследования, а из протоколов отбора проб нельзя было понять, как именно инспекторы рассчитали площадь загрязнения и связали отдельные точки измерений в единую картину участка.

Суд отдельно обратил внимание на лабораторные результаты. Испытания не показали превышения концентрации загрязняющих веществ, а экспертное заключение не подтвердило опасное воздействие на атмосферный воздух. В итоге инстанции пришли к одному выводу: Росприроднадзор не доказал ни размер вреда, ни причинно-следственную связь с достаточной степенью достоверности, а значит, оснований для взыскания 155 млн руб. нет.

Станислав Маслаков