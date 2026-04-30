В суд направили дело об убийстве в Выборге девяностых

В суд Ленинградской области направили уголовное дело об убийстве, совершенном в Выборге более 30 лет назад. Подозреваемым стал мужчина 1970 года рождения. Следователи считают, что он вместе с подельником напал на сотрудников охраны гостиницы «Дружба» на фоне личной неприязни, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суд Ленобласти поступило уголовное дело об убийстве в девяностые годы в Выборге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рядом с местом работы потерпевших подозреваемый выстрелил в одного из охранников три раза, однако допустил осечку — пострадавший выжил. Тем временем его соучастник нанес смертельный удар ножом в грудь второму сотруднику охраны. Затем злоумышленники скрылись с места преступления.

В надзорном ведомстве добавили, что подельник подозреваемого уже скончался. Уголовное преследование в его отношении прекращено в связи со смертью.

Матвей Николаев