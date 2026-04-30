На Кубани в топ дорогих покупок на маркетплейсах вошло авто за 4,3 млн рублей

Самой дорогой покупкой на маркетплейсах в Краснодарском крае с начала 2026 года стал автомобиль Changan UNI-S стоимостью более 4,3 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon.

Самые дорогие покупки на Ozon в регионе за первый квартал 2026 года пришлись на автомобили. По данным пресс-службы площадки, пользователи готовы покупать онлайн даже технически сложные товары, ориентируясь на отзывы и контент в карточках. Рост произошел благодаря расширению ассортимента и увеличению числа дилеров: их количество за 2025 год достигло 229 кабинетов продавцов, а ассортимент новых автомобилей за 2025 год вырос в 5,5 раза год к году. За 2025 год было заказано более 2,3 тыс. машин. Также почти 27 млн клиентов в прошлом году приобретали на Ozon товары дороже 20 тыс. руб., что говорит о спросе на дорогостоящие покупки.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Wildberries, заметно смещение фокуса покупателей в сторону более дорогих и сложных товаров. По информации аналитиков, помимо расширения ассортимента, растет доверие к онлайн-покупкам, и важную роль играет доставка до двери, а гарантийное и послепродажное обслуживание не отличается от классической розницы.

Самыми дорогими товарами, купленными на Wildberries в Краснодарском крае с начала этого года, стали автомобили — Changan, Geely и Wuling стоимостью до 3 млн руб. В список также вошли MacBook Pro в топовой комплектации за 680 тыс. руб., телевизор Samsung за 540 тыс. руб., игровые ноутбуки за 500 тыс. руб. и видеокарта GeForce RTX 5090 за 360 тыс. руб. Из более экзотических товаров в регионе приобрели винный шкаф за 350 тыс. руб.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» «Ъ-Кубань» сообщили, что жители Краснодарского края в 2026 году (с 1 января по 15 апреля) чаще всего интересовались электроникой, бытовой техникой и товарами для дома. В топ-5 популярных категорий также вошли компьютеры и товары для ремонта. Электроника и бытовая техника традиционно входят в список дорогих покупок на площадке. В 2025 и 2026 годах среди популярных брендов по стоимости покупки отмечают MSI, Asus, Sennheiser, Apple, LG.

Алина Зорина