На Дону суд обязал подрядчика вернуть 2,5 млн рублей за ремонт детсада

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск прокурора Ростовской области к МБОУ «Детский сад №198» и ИП Максиму Павлову о признании недействительными контракты на ремонт в здании детсада на 2,5 млн. руб. Предпринимателя обязали вернуть всю сумму в бюджет. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Согласно решению суда, стороны заключили пять договоров на электромонтажные работы, обустройство потолков и ремонт штроб стен и откосов в помещениях в здании детсада весной 2025 году. Подрядчик — ИП Павлов, выполнил их за один месяц. Оплата производилась по каждому из контрактов в отдельности: один оплачен 29 апреля, два — 14 мая и еще два — 20 мая. Общая сумма перечисленных бюджетных средств составила более 2,5 млн руб.

«По мнению истца, в настоящем случае имеются признаки дробления закупки, свидетельствующие о намерении уйти от соблюдения процедуры торгов, предусмотренных положениями Закона № 44-ФЗ»,— говорится в документе.

На этом основании прокурор попросил суд признать договоры недействительными и обязать подрядчика вернуть всю сумму в бюджет Ростова-на-Дону.

Возражая против предъявленных требований, ответчики (детский сад и ИП Павлов) указали, что спорные контракты заключены в полном соответствии с законом, сумма каждого контракта не превышает 600 тыс. руб., лимиты совокупного годового объема закупок не превышены.

Ответчики считают, что в материалах дела не представлено доказательств антиконкурентного соглашения и нарушений публичных интересов, прав и законных интересов третьих лиц. Они указали, что работы проводились в разных помещениях и в разное время, поэтому контракты были заключены на каждый вид работ в отдельности.

Третьем лицом в споре выступило управление образования города Ростова-на-Дону. Его представители не согласились с иском, поскольку проведенный ремонт улучшил общее состояние детского сада.

«По мнению третьего лица, предусмотренные оспариваемыми контрактами работы не образуют единую искусственно раздробленную сделку, термин «дробление закупки» действующим законодательством не предусмотрен»,— отмечено в решении суда.

Суд пришел к выводу, что контракты исполнялись непрерывно, а их дробление заказчиком свидетельствует о намерении уйти от соблюдения процедуры торгов и формального соблюдения ограничении законодательства. На основании этого договоры признаны недействительными, ИП обязан вернуть в бюджет города 2,5 млн руб.

Наталья Белоштейн