Вестибюли станции метро «Лахта» решили не переносить из-за спорной заправки

Вестибюли строящейся станции «Лахта» Лахтинско-Правобережной линии метро Санкт-Петербурга сохранят в ранее утвержденных местах, несмотря на претензии «Роснефти» относительно расположенной на их территории автозаправки. Это следует из заключения по итогам общественных обсуждений изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщает 78.ru.

Вестибюли станции метро «Лахта» переносить не будут

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вестибюли станции метро «Лахта» переносить не будут

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект станции предусматривает создание трех вестибюлей, и переносить их не планируется.

В комитете по градостроительству и архитектуре пояснили, что спорные участки земли не входят в границы рассматриваемой документации. Ведомство уточнило, что изменения касаются исключительно строительства двух новых небоскребов, а не расположенной рядом автозаправочной станции.

Матвей Николаев