Ставропольский край планирует экспортировать медуслуги на 700 млн рублей в год

На Кавказском инвестиционном форуме 2026 года министерство здравоохранения Ставропольского края и ООО «ВТБ Медицина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, закрепив планы по превращению региона в крупный хаб по экспорту высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Документ предусматривает привлечение иностранных пациентов в медицинские организации России, организацию совместных образовательных и маркетинговых мероприятий, обмен опытом и разработку общей стратегии развития экспорта медицинских услуг из Ставрополья.

По данным министерства здравоохранения, за последние три года расходы иностранных пациентов на высокотехнологичную помощь в крае выросли на 66% и к 2025 году достигли 450,3 млн руб. Из этой суммы около 70% поступают за счет личных средств иностранных граждан, что показывает устойчивый спрос на частные медицинские услуги и слабую зависимость от государственных бюджетов. Особенно заметен рост в педиатрии: число зарубежных пациентов в этом сегменте увеличилось почти в восемь раз и сейчас составляет около 1,5 тыс. человек в год.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов озвучил амбициозную цель — довести объем экспорта медицинских услуг региона до 700 млн руб. в год. Для этого власти планируют сосредоточиться на трёх направлениях: развитии сервиса и медицинского гостеприимства, углублённой цифровой трансформации учреждений и приведении стандартов качества к международным уровням. В министерстве подчеркивают, что сегодня Ставропольский край уже воспринимается как один из федеральных центров санаторнокурортного лечения, а теперь властям предстоит нарастить и клиническую часть — экспортоориентированную высокотехнологичную медицину.

Ключевые направления экспорта, на которые делает ставку регион, включают терапию и диагностику, акушерство и гинекологию, онкологию и высокотехнологичную хирургию. Их выбор связан с двумя факторами: ростом спроса со стороны стран постсоветского пространства, Ближнего Востока и части Азии, а также с уже имеющейся инфраструктурой и кадрами в этих сегментах. В последние годы в крае модернизировали первичное звено, освоили новые технологии лабораторной и инструментальной диагностики, расширили возможности хирургии и онкологии, что делает региональные клиники более конкурентоспособными для иностранного рынка.

В новой системе банк выступает как единая платформа по организации медицинской помощи и санаторнокурортного лечения как для россиян, так и для иностранцев. Это позволяет ставропольским клиникам получать доступ к инструментам финансирования, маркетинга, цифрового взаимодействия с иностранными медицинскими платформами и клиентами, а также к стандартам сервиса, которые уже отработаны в федеральном масштабе. На КИФ2026 ВТБ и «ВТБ Медицина» проводят отдельную сессию по медицинскому туризму, где обсуждают вызовы и возможности роста потока медицинских туристов на Кавказ. Среди тем — развитие инфраструктуры, логистика иностранных пациентов, маркетинг российских медицинских брендов за рубежом и сопровождение иностранных граждан на всех этапах, от первичного обращения до реабилитации.

Для бизнессреды соглашение открывает несколько рисков и возможностей. С одной стороны, рост экспорта медицинских услуг может подстегнуть инвестиции в частные клиники, ITсистемы, логистику и гостиничный сектор, ориентированный на медицинских туристов. С другой стороны, ключевым вызовом остается приведение стандартов квалификации, лицензирования и качества к международным нормам, включая требования JCI, ISO и аналогичных систем. Пока в Ставропольском крае нет официально заявленных JCIсертифицированных структур, что делает региональный медицинский экспорт менее конкурентоспособным на фоне лидеров рынка, таких как Краснодарский край и Москва.

Станислав Маслаков