В Мурманске экс-сотрудника налоговой обвинили в продаже данных из закрытых баз

Следственное управление СКР по Мурманской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора регионального УФНС. Его обвиняют в получении взятки, неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном разглашении налоговой тайны.

В Мурманской области бывших налоговый инспектор пойдет под суд за взятки

В Мурманской области бывших налоговый инспектор пойдет под суд за взятки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2021 года по март 2025 года сотрудник налоговой службы использовал служебный доступ к информационным базам, чтобы за денежное вознаграждение передавать третьим лицам сведения с налоговой тайной физических и юридических лицах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении предполагаемого взяткодателя.

Матвей Николаев