Экспорт нефти из Новороссийска восстановился после атаки БПЛА

В портах Новороссийск и Усть-Луга восстановился экспорт российской нефти на неделе с 20 по 26 апреля, сообщает «РБК» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Отгрузку приостанавливали после атаки беспилотников, произошедшей в начале месяца.

Общее количество танкерных партий увеличилось до 29 штук (+5% по сравнению с прошлой неделей), согласно данным ЦЦИ. Суммарный объем экспорта российской нефти вырос на 14,5% до 406 тыс. т сырья в сутки.

Сообщается, что экспорт нефти в порту Новороссийска был остановлен в период с 13 по 19 апреля, на прошлой неделе объем отгрузки составил 34 тыс. т в сутки. Проведение ремонтных работ в порту позволило возобновить отгрузки раньше планируемого срока.

Новороссийск подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля. Киевский режим нанес удары по объектам инфраструктуры КТК, повреждения зафиксировали на нефтяном терминале «Транснефть». Власти города заявляли, что в результате налета БПЛА пострадали более 230 объектов жилой инфраструктуры, травмы получили десять человек.

Кристина Мельникова