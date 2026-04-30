Губернаторы поздравили уральских пожарных с профессиональным праздником

Главы Свердловской и Тюменской областей поздравили уральских пожарных с профессиональным праздником — с Днем пожарной охраны России. Поздравления были опубликованы социальных сетях.

Свердловский губернатор Денис Паслер выразил особую благодарность ветеранам за мужество и профессионализм, а добровольцам — за готовность бескорыстно помогать в критический момент. «Ваш труд — это призвание, которое требует силы духа, мастерства и выдержки. Вы приходите на помощь по первому зову, вступая в борьбу с одной из самых разрушительных стихий. Стойкость, железная дисциплина и немыслимая отвага делают вас героями, на которых равняются все. Желаю всем огнеборцам крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и энергии. И, конечно, сухих рукавов!»,— поздравил глава региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2025 году сотрудники МЧС выезжали на пожары в регионе более 4,2 тыс. раз и спасли 250 человек. Он также напомнил действующей с прошлого года областной противопожарной службе — в 2025 году ее работники совершили более 2 тыс. выездов. «Сегодня — День пожарной охраны России. Это еще один повод сказать спасибо тем, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы защитить нас с вами от опасной стихии. Их работа — настоящий подвиг. От имени всех жителей Тюменской области поздравляю действующих сотрудников пожарной охраны и ветеранов с праздником. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе»,— сказал господин Моор.

Днем пожарной охраны с 1999 года установлено 30 апреля. «Возраст» отсчитывают от «Наказа о Градском благочинии», подписанного царем Алексеем Михайловичем в апреле 1649 года. Документ регулировал общественную и пожарную безопасность в Москве. В советское время праздник отмечали 17 апреля.

Ирина Пичурина